Mercato - OM : Racheter l’OM ? L’Arabie Saoudite voulait… Bordeaux !

Publié le 7 juin 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

Le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus de faire parler. Ces derniers jours, de nouveaux éléments sont d’ailleurs apparus concernant la cession du club phocéen. Frank McCourt va-t-il alors céder la main ? L’Américain a tenu à rapidement démentir ces informations tandis que certains ont également démenti ce rachat imminent de l’OM par l’Arabie Saoudite.

L’OM s’apprête-t-il à entrer dans une nouvelle ère ? Cela fait maintenant plus d’un an que Thibaud Vézirian persiste à dire que Frank McCourt a déjà vendu le club phocéen qui pourrait passer sous pavillon saoudien. Et alors qu’aucune officialisation n’est arrivée pour le moment, cela ne devrait tarder. D’ailleurs, concernant cette vente de l’OM, Romain Molina en a dernièrement remis une couche, expliquant que cela pourrait se boucler très rapidement.

Being asked again about a possible PIF-led takeover of Marseille. No truth in links. PIF sources say the only French club they seriously considered buying (and months back) was Bordeaux. — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 5, 2022

« Aucun lien »