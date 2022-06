Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est fixé pour le prix d'Adrien Rabiot !

Publié le 7 juin 2022 à 21h15 par La rédaction

Alors que des rumeurs circulent concernant un éventuel retour d’Adrien Rabiot au PSG, le milieu de terrain pourrait bel et bien quitter la Juventus pendant la fenêtre estivale. Les dirigeants piémontais sont actuellement en pleine réflexion par rapport à l’avenir de l’international français, qui s'apprête à entrer dans sa dernière année de contrat.

Et si Adrien Rabiot faisait son grand retour au Paris Saint-Germain, le club qui l’a formé et avec qui il a découvert le monde professionnel ? Avant de partir à la Juventus à l’été 2019, le milieu de terrain a en effet disputé six saisons et demie avec le club de la capitale, où il a remporté à six reprises la Ligue 1, cinq fois la Coupe de France et quatre fois la Coupe de la Ligue. Si son nom est à nouveau évoqué du côté du PSG pour un improbable retour, les dirigeants parisiens sont en tout cas fixés pour le montant à débourser, dans le cas où ces derniers voudraient rapatrier Adrien Rabiot.

Rabiot, c’est (minimum) 25M€ !