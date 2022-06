Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate enfin pour Paul Pogba !

Publié le 7 juin 2022 à 11h00 par Axel Cornic

En fin de contrat et sur le départ à Manchester United, Paul Pogba sera l’un des grands acteurs de ce début de mercato estival. Son nom est notamment lié à un retour à la Juventus, mais le Real Madrid aurait récemment fait son grand retour dans le dossier, alors que le PSG semble désormais travailler sur d’autres pistes.

Le prochain Paris Saint-Germain pourrait être... plus Français. Alors que le départ de Mauricio Pochettino est attendu à un an de la fin de son contrat, c’est Christophe Galtier qui pourrait devenir l’entraineur du PSG cet été, ce qui ferait de lui le premier tricolore depuis le départ de Laurent Blanc en 2016. Côté joueurs les choses devraient également changer, puisqu’un grand nombre d’étrangers semblent en instance de départ, de Mauro Icardi à Keylor Navas en passant par Leandro Paredes ainsi que Thilo Kehrer. Pour les remplacer, le PSG aimerait miser sur Christopher Nkunku ou sur Ousmane Dembélé. Au milieu, une star de l’équipe de France semblait également destinée à former un nouveau couple avec Marco Verratti, qui serait le seul intouchable au PSG. Plusieurs médias en France comme à l’étranger ont en effet évoqué une offre très importante pour Paul Pogba... mais la situation aurait radicalement changé.

Paul Pogba et le PSG, c’est fini

La mise à l’écart de Leonardo en marge de la dernière journée de Ligue 1 semblait déjà avoir porté un gros coup à une possible arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Désormais, elle serait totalement compromise. D’après les informations de Tuttosport , cette piste aurait définitivement été mise de côté par le club parisien, qui viserait désormais d’autres joueurs pour renforcer le milieu de terrain. Le quotidien italien confirme l’impact qu’ont pu avoir les évènements autour de Leonardo, mais explique que le flou autour de l’entraineur aurait été le véritable facteur déterminant. Ne sachant pas qui va guider l’équipe la saison prochaine, Pogba aurait vraisemblablement refusé d’aller plus loin dans les négociations avec le PSG.

Rabiot, le favori que personne n’attendait ?