Mercato - PSG : Le FC Barcelone jette l’éponge pour Ousmane Dembélé !

Publié le 7 juin 2022 à 9h00 par Axel Cornic

Contrairement à ce qui a pu être raconté récemment par la presse étrangère, le FC Barcelone aurait définitivement tiré un trait sur Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui va donc quitter le club. Deux pistes se dégagent pour son avenir, avec le Paris Saint-Germain et Chelsea, où Dembélé pourrait retrouver son ancien entraineur Thomas Tuchel.

C’est un feuilleton qui tient en haleine la Catalogne depuis près d’un an. Dans seulement quelques jours, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat, un scénario que le FC Barcelone a essayé d’éviter à tout prix. Cet hiver les offres de prolongation se sont succédées, mais son agent Moussa Sissoko a toujours été ferme et a clairement poussé pour un départ de son protégé, qui de son côté semblait pourtant attiré par le fait de poursuivre sa carrière au Barça. Ainsi, Dembélé est devenu en quelque sorte l’ennemi numéro 1 de l’autre côté des Pyrénées et lors du dernier mercato hivernal il a même été poussé vers la sortie contre son gré, avec d’ailleurs des déclarations publiques assez dures de la part du président Joan Laporta ou encore de Xavi, qui l'ont incité à se trouver un nouveau club le plus rapidement possible. Aucun départ n’a finalement eu lieu et si la situation contractuelle de Dembélé a commencé à attirer l’attention des grands d’Europe, à Barcelone on a étrangement relancé l’espoir concernant la signature d’un nouveau contrat... un peu comme Kylian Mbappé a pu le faire au Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo parlait d’une réunion de la dernière chance

Ces derniers jours, Mundo Deportivo a parlé de l’énième réunion de la dernière chance, avec une rencontre entre Moussa Sissoko et les dirigeants du FC Barcelone. D’après les informations du quotidien, Ousmane Dembélé devait être présent à cette réunion et ainsi dire enfin si sa véritable intention est de poursuivre dans son club, ou alors d’entamer une nouvelle aventure. Aucune date précise n’a filtré, mais Mundo Deportivo a parlé de cette semaine comme d’une période cruciale, puisqu’à la fin on devrait enfin savoir de quoi sera fait l’avenir de Dembélé.

