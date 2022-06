Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour une arrivée de Sadio Mané dans le projet McCourt !

Publié le 7 juin 2022 à 8h30 par Dan Marciano

Annoncé sur le départ de Liverpool, Sadio Mané serait proche d'une arrivée au Bayern Munich. Ce qui ne l'empêche pas de déclarer sa flamme à un club français. L'international sénégalais a, une nouvelle fois, évoqué son amour pour l'OM. Certains supporters se sont mis à rêver d'un possible transfert, mais l'équipe marseillaise n'a pas les moyens de s'offrir ce type de joueurs.

Auteur de seize buts en Premier League la saison dernière, Sadio Mané sera l'une des grandes attractions du prochain mercato estival. Présent à Liverpool depuis 2016, l'international sénégalais voudrait ouvrir une nouvelle page de sa carrière et découvrir un nouveau championnat. Un temps annoncé au PSG, l'avant-centre serait proche de s'engager avec le Bayern Munich. Refusant d'évoquer son avenir ces dernières semaines, en raison de la finale de Ligue des champions, il devrait prendre la parole, dans les prochains jours, afin d'officialiser sa décision. Mais alors qu'une arrivée en Bundesliga semble être le scénario le plus probable, Mané a déclaré sa flamme à une autre équipe européenne. Questionné sur sa prochaine destination, l'attaquant a pris tout le monde de court en lançant un appel à l'OM. « Le Bayern Munich, le Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment… Mon équipe c’est Marseille » a-t-il lâché. Ce n'est pas la première fois que le joueur se prononce sur le club marseillais. Après sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier, il avait déjà envoyé un message à Pablo Longoria : « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » .

