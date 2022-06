Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos, Leonardo… Au PSG, c’est bien Mbappé le patron !

Publié le 7 juin 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, au PSG, on respire beaucoup mieux. Au terme d’un énorme feuilleton, Kylian Mbappé, pourtant annoncé au Real Madrid, a décidé de prolonger avec les champions de France. Un nouveau contrat qui s’accompagne de grandes responsabilités. En effet, Mbappé serait maintenant plus qu’un joueur du PSG, devenant officieusement le patron du club de la capitale, autour de qui tout tourne.

La révolution a sonné au PSG ! Suite à l’échec en Ligue des Champions face au Real Madrid, le club de la capitale a décidé de prendre les choses en main pour redémarrer sur de nouvelles bases. Ainsi, certaines têtes vont tomber avec les départs imminentes de Leonardo et Mauricio Pochettino, qui vont être remplacés par Luis Campos et un nouvel entraîneur. Le Portugais sera d’ailleurs en charge de reconstruire l’effectif actuel du PSG et plusieurs recrues sont attendues. Celles-ci pourraient d’ailleurs avoir un point commun, le fait d’être Français. En effet, Campos voudrait franciser le club de la capitale. Une révolution dont Kylian Mbappé est toutefois à l’origine. En effet, c’est le numéro 7 du PSG qui serait officieusement aux manettes chez les champions de France. Au terme d’un très long feuilleton, Mbappé a scellé son avenir, décidant de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale, avec qui il est désormais lié jusqu’en 2025. Longtemps annoncé au Real Madrid, l’international français a finalement fait le choix de rester avec son club actuel pour entamer ce nouveau virage. Mais il en serait également l’instigateur. En effet, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises lors des négociations entre le Qatar et Kylian Mbappé, il était expliqué que ce dernier pourrait se voir confier les commandes du PSG et en devenir ainsi le directeur sportif officieux.

« L’impulsion c’est Mbappé qui l’a donnée »