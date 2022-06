Foot - PSG

PSG : L’avocate de Mbappé répond à Le Graët pour ce dossier sensible !

Publié le 6 juin 2022 à 16h45 par Bernard Colas

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a fait parler de lui pour la question de ses droits à l’image. Ainsi, l’attaquant du PSG a refusé en mars de participer à une opération avec les partenaires de la FFF pour protester, un sujet sur lequel est revenue Delphine Verheyden, l’avocate du joueur.

Si Kylian Mbappé s’est fait remarquer dernièrement pour sa situation contractuelle, la question de ses droits à l’image a également beaucoup fait parler. En mars, l’attaquant du PSG a refusé de participer à une opération avec les partenaires de la FFF pour protester contre la gestion collective du droit à l'image en sélection et avoir un droit de regard plus important. Depuis, le sujet reste épineux entre le clan Mbappé et la Fédération française de football, et à l’occasion d’un podcast baptisé Pause , Delphine Verheyden s’est prononcée sur le dossier.

« Il ne faut rien lâcher maintenant sinon ça va être catastrophique pour les personnes dotées d’une image »