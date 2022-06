Foot - PSG

PSG : Griezmann monte au créneau sur la dernière polémique avec Mbappé !

Publié le 4 juin 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Kylian Mbappé a, dernièrement, provoqué la colère de certains joueurs sud-américains en affirmant que les équipes de CONMEBOL ne jouaient, pas toujours, des matches de haut niveau. Après la rencontre face au Danemark ce vendredi, Antoine Griezmann a tenu à défendre son jeune coéquipier, affirmant que les propos tenus ont été mal interprétés.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé a fait le tour des médias pour commenter sa prolongation au PSG. Le joueur s'est notamment exprimé au micro de TNT Sports et a tenu un discours, qui a provoqué la colère de certains joueurs sud-américains à l'approche de la Coupe du monde. « Les favoris pour la Coupe du monde ? Il y a la France, déjà. Le Brésil est aussi une bonne équipe. L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe » a confié le joueur du PSG. Une déclaration sur laquelle est revenue Antoine Griezmann ce vendredi, après le match de l'équipe de France face au Danemark (1-2).

"LO DE KYLIAN ESTÁ MAL INTERPRETADO" aclaró Griezmann cuando Fran Cánepa le consultó por las palabras de Mbappé. ¿Mate o carne? Atención... pic.twitter.com/1IYpV56c2t — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2022

