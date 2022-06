Mercato - PSG : Le Barça tape du poing sur la table et pose un ultimatum à Dembélé !

Foot - Mercato - PSG

Le FC Barcelone perdrait patience avec Ousmane Dembélé, qui refuse de répondre favorablement à la dernière proposition de ses dirigeants. La direction du club aurait demandé à l'international français d'accepter cette offre. Dans le cas contraire, il ne sera pas retenu cet été. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui espère l'accueillir gratuitement.

Le feuilleton Ousmane Dembélé s'éternise. Depuis plusieurs semaines, Joan Laporta tente d'enregistrer la prolongation de l'international français, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Plusieurs entretiens se sont déroulés avec l'entourage du joueur, qui refuse toujours d'accepter la proposition de ses responsables. Une aubaine pour Chelsea et le PSG, présentés comme les deux équipes les plus motivées dans ce dossier Dembélé.

(🌕) Barcelona is now ‘fed up’ with Dembele. They insist they’ll not be making any new proposal/s and that, either accept the one that’s already been offered or leave. The club also doesn’t see any reason in another meeting either. @gbsans #Transfers 🇫🇷🚨 pic.twitter.com/FTFqfzYzHC