Mercato - OM : Nouveau coup de froid pour la vente de l’OM !

Alors que le sujet de la vente de l’OM vient d’être relancé, les informations s’enchaînent. Depuis l’Angleterre, on assure que le fonds d’investissement saoudien aurait seulement envisagé de racheter les Girondins de Bordeaux il y a quelques mois, mais jamais l’OM.

« Le fonds souverain saoudien cherche à racheter d’autres clubs à travers l’Europe. Il y a eu des pourparlers avec l’OM au printemps dernier. A un moment donné ça a très très bien avancé. Il faut aussi préciser que l’une des personnes dans ce dossier est gravement malade », lâchait Romain Molina la semaine dernière sur sa chaîne YouTube . Alors que le sujet semblait s’essouffler, le journaliste français a relancé les rumeurs autour de la vente de l’OM. Une aubaine pour certains supporters marseillais qui rêvent de concurrencer le PSG et ses moyens financiers XXL.

Being asked again about a possible PIF-led takeover of Marseille. No truth in links. PIF sources say the only French club they seriously considered buying (and months back) was Bordeaux.