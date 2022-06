Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce crack de Ligue 1, Luis Campos n’est pas seul !

Publié le 6 juin 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2022 à 20h18

Auteur d’une saison étincelante avec le Stade Rennais, Lovro Majer a tapé dans l’œil du PSG. En plus du club de la capitale, l’international croate serait également suivi par l’Atlético de Madrid, le RB Leipzig et… le Real Madrid, qui voit en lui le successeur de Luka Modric.

C’est la dernière piste chaude du PSG. A la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer un entrejeu qui a beaucoup souffert cette saison dans les grands rendez-vous, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Lovro Majer. Arrivé au Stade Rennais l’été dernier, l’international croate sort d’une saison brillante avec le 4ème de Ligue 1. Mais l’intérêt du PSG pourrait le pousser à demander un transfert, surtout que Paris n’est pas seul à le suivre avec insistance…

🇭🇷Lovro Majer : « À Rennes, tout a mieux fonctionné que ce que j’espérais. En Croatie, je suis prêt à faire ce que le coach me demandera. » (@HNS_CFF) pic.twitter.com/nBJfL0BF0j — Actu SRFC (@ActuSRFC_) May 31, 2022

Lovro Majer affole l’Europe