Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 5 juin 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté bon nombre d'écuries européennes, dont le PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, le Barça serait actuellement dos au mur concernant la prolongation d'Ousmane Dembélé. A tel point qu'il serait presque impossible à l'heure actuelle de voir le numéro 7 catalan rempiler.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé se rapproche dangereusement d'un départ du FC Barcelone. A moins d'un mois de la fin de son bail, le champion du monde français partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas très vite. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, le club emmené par Mauricio Pochettino serait emballé par l'idée de boucler un nouveau coup XXL à 0€ avec Ousmane Dembélé, après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum librement et gratuitement l'été dernier. Toutefois, le PSG serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Bayern, Chelsea et Liverpool, entre autres, en pinceraient également pour Ousmane Dembélé. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi peut afficher un large sourire car le Barça semble déjà être hors jeu.

Une prolongation presque impossible pour Ousmane Dembélé ?