Mercato - PSG : Clap de fin pour l'arrivée d'Ousmane Dembélé !

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé suscitait l’intérêt du Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo voyait en lui un potentiel successeur à Angel Di Maria. Cependant, l’arrivée de Luis Campos aurait tout changé, et le club de la capitale ne s’intéresserait plus à la situation de l’international français.

Le vent a bien tourné pour Ousmane Dembélé. En effet, alors qu’il semblait petit à petit devenir indésirable au FC Barcelone au vu de certaines sorties médiatiques de Mateu Alemany, l’international français voit désormais le Barça tenter de lui faire prolonger son contrat. L’ailier sera libre le 30 juin prochain, et sa seconde partie de saison a totalement conquis les Catalans qui veulent maintenant le conserver. Le joueur de 25 ans s’est effectivement montré très important, lui qui a terminé meilleur passeur de Liga avec 13 réalisations en 21 rencontres. Toutefois, sa situation contractuelle a également attiré Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le départ d’Angel Di Maria a été officialisé et le natif de Vernon aurait pu être son successeur. Cependant, le PSG se serait retiré de ce dossier.

