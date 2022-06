Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse pour cette piste offensive !

Publié le 5 juin 2022 à 15h10 par Thibault Morlain

Cet été, Arkadiuz Milik et Bamba Dieng pourraient possiblement quitter l’OM. Si tel était le cas, Pablo Longoria devrait alors recruter un nouvel attaquant et le président olympien scruterait déjà le marché. La piste menant à Sékou Mara a notamment été évoquée. Toutefois, ce dernier s’imagine plutôt continuer avec les Girondins de Bordeaux la saison prochaine.

Cet été, ça risque d’énormément bouger à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. D’ailleurs, tout pourrait bien être lié. En effet, au sein de l’effectif plusieurs de Jorge Sampaoli, certains joueurs sont annoncés partants. Arkadiusz Milik ou encore Bamba Dieng pourraient notamment être vendus. Des départs qu’il faudrait alors pallier pour renforcer le secteur offensif de l’OM. Et pour cela, Pablo Longoria regarderait chez les Girondins de Bordeaux, qui viennent d’être reléguées en Ligue 2. Le nom de Sékou Mara a ainsi été évoqué.

Bordeaux : Ces bonnes affaires à saisir chez les Girondins cet été ! https://t.co/AZoWYv5IMW pic.twitter.com/1KCmTHJvln — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

« Avec du temps de jeu, on progresse toujours plus qu’en restant sur le banc »