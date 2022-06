Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Sampaoli avertit Longoria pour cet été !

Publié le 5 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Ayant pu avoir un temps de jeu plutôt conséquent cette saison compte tenu de ses blessures et de la concurrence, Leonardo Balerdi semble être dans les bonnes grâces de Jorge Sampaoli. Et le défenseur argentin refuserait de plier bagage et de faire part du dégraissage d’effectif de Pablo Longoria à l’OM cet été.

Comme ce fut le cas lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria semblerait être bien décidé à apporter quelques ajustements à l’effectif de Jorge Sampaoli qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Et pour ce faire, le président de l’OM a révélé être prêt à faire le nécessaire afin de conserver William Saliba, prêté sans option d’achat par Arsenal, tout en travaillant sur les recrutements de Jordan Veretout ou encore d’Isaak Touré, sans omettre la piste Mohamed Bayo… De quoi forcer le président Longoria à se pencher sur certains départs comme la potentielle vente de Duje Caleta-Car lorsque Foot Mercato a affirmé vendredi que les départs de Pol Lirola et Sead Kolasinac seraient escomptés au sein du comité de direction de l’OM. Cependant, Leonardo Balerdi n’a clairement pas l’intention de s’en aller.

« Il adore cette ville et veut triompher à l’OM »