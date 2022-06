Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut régler un coup à la Mbappé pour cet été !

Publié le 3 juin 2022 à 21h30 par Bernard Colas

À l’OM, l’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé. Plusieurs départs sont déjà à signaler dans la cité phocéenne, et Jorge Sampaoli n’a pas caché sa volonté d’injecter du sang neuf dans l’effectif. Plusieurs pistes ont déjà été activées par Pablo Longoria, dont celle menant à Mohamed-Ali Cho comme vous l’a expliqué le10sport.com, mais les exigences de l’attaquant risquent de compliquer l’affaire.

Interrogé par RMC après la qualification acquise pour la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria reconnaissait que l’été allait être mouvementé du côté du Stade Vélodrome. « Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer , annonçait le président de l’OM. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. » Il faut dire que Jorge Sampaoli a déjà mis la pression sur Pablo Longoria en expliquant ces derniers mois qu’il voulait avoir à sa disposition un effectif compétitif. Parmi les priorités offensives de l’Olympique de Marseille, on retrouve notamment Mohamed-Ali Cho. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’OM a déjà trouvé un terrain d’entente avec Angers sur la base d’un transfert avoisinant 12M€ avec quelques bonus, mais Pablo Longoria a plus de difficultés avec l’attaquant de 18 ans, les demandes du joueur étant jugées un peu trop élevées.

EXCLU @le10sport : L'OM et Angers ont trouvé un accord pour le transfert de Mohamed-Ali CHO !▶️ Transfert d'environ 12 M€ (+bonus)▶️ Début des négociations OM/joueur. Pour le moment, les prétentions salariales sont jugées trop élevées#MercatOMhttps://t.co/xbpGV9Z3t0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 11, 2022

