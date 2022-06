Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entre Arsenal et l’OM, William Saliba n’a pas encore tranché !

Publié le 3 juin 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Que ce soit du côté de l’OM par le biais des témoignages de Pablo Longoria et de Jacques Cardoze ou bien d’Arsenal par la voix de Mikel Arteta, les deux clubs aimeraient pouvoir compter William Saliba parmi leurs rangs la saison prochaine. Prêté à l’OM sans option d’achat, Saliba devrait retrouver Arsenal cet été. Néanmoins, le néo-international français serait en proie au doute quant à son avenir…

Depuis son transfert à Arsenal à l’été 2019, qui avait débouché dans la foulée sur un prêt d’une saison à l’ASSE, son club formateur, William Saliba n’a tout simplement jamais évolué avec l’équipe première des Gunners et a effectué deux autres prêts en Ligue 1. Le premier de six mois à l’OGC Nice en deuxième partie de saison dernière et le dernier à l’OM où il a brillé pendant la totalité de l’exercice. En devenant un élément incontournable de la défense centrale de Jorge Sampaoli à l’OM, Saliba a pu effectuer ses premiers pas en Équipe de France en mars dernier face à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique du Sud. Auréolé de son statut d’international, William Saliba dispose d’un contrat ne courant que jusqu’en juin 2024 à Arsenal, ce qui veut dire que cet été pourrait être un véritable tournant pour la suite de sa carrière. Et alors que le président Pablo Longoria et le responsable de la communication Jacques Cardoze ont fait part de leur volonté de voir William Saliba sous la tunique de l’OM la saison prochaine, Mikel Arteta n’est pas vraiment de cet avis.

🔎 Centre back🔎 No. 8🔎 ForwardIt could be a busy summer at #Arsenal, with Mikel Arteta wanting 22 outfield players available for 2022-23. 📝 @gunnerblog https://t.co/VfEJyfNL7X — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 3, 2022

William Saliba est dans le flou pour son avenir…