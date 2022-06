Foot - PSG

PSG : Tchouaméni, Pogba… Comment Campos pourrait franciser le PSG !

Publié le 5 juin 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

D’ici peu, Luis Campos devrait être intronisé conseiller sportif du PSG et aura en charge le recrutement estival du club de la capitale. Alors que le Portugais serait déjà au travail, il aurait des idées précises sur ce qu’il veut faire. Ainsi, l’un des objectifs de Campos serait de franciser l’effectif actuel du PSG. Et il y a certaines pistes pour cela…

Ça va énormément bouger cet été au PSG. Et sous l’impulsion de Luis Campos, futur conseiller sportif du club de la capitale, plusieurs recrues seraient à prévoir. D’ailleurs, selon les informations de L’Equipe , le Portugais aurait déjà un accord verbal avec deux joueurs alors que ce sont 5 recrues qui sont désirées cet été. Autre détail important, selon le quotidien sportif, Luis Campos voudrait franciser l’effectif du PSG. Ainsi, durant l’intersaison, ce sont des joueurs français qui pourrait débarquer. Mais qui ?

Mercato - PSG : Galtier a lâché sa réponse à Campos pour l’après-Pochettino ! https://t.co/Pq8MTsiuuW pic.twitter.com/EFIHzeHGSV — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

Un recrutement made in France ?