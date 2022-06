Foot - PSG

PSG : En équipe de France, on s'enflamme totalement pour Mbappé !

Publié le 4 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Arme fatale de l'équipe de France depuis 2017, Kylian Mbappé s'est désormais imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan s'est prononcé sur la montée en puissance de l'attaquant du PSG en décryptant ses qualités.

Du haut de ses 23 ans, Kylian Mbappé semble plus fort que jamais, pour le plus grand bonheur du PSG et de l'équipe de France, qui disputera la Coupe du monde en fin d'année. Et pour Guy Stéphan, l'attaquant français n'a jamais cessé de progresser. « Il était déjà fort en 2018. Il avait 19 ans et demi et il était champion du monde. Il est devenu encore plus fort. Sa marge de progression est difficilement quantifiable. Il a été très régulier cette saison et a souvent tutoyé la perfection. Son défi, ce sera d’être capable de garder la même régularité au sommet. Mais il est armé pour », lance l'adjoint de Didier Deschamps qui ne tarit pas d'éloges pour Kylian Mbappé et son pied droit. « C’est une main », répond-il d'emblée. « La difficulté d’un but (aussi appelée expected goals) est mesurée par un indice compris entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, plus le but est facile à marquer. L’indice de Kylian se situe autour de 0,4, ce qui est exceptionnel. En plus de son aisance technique, il possède une adresse diabolique. Il marque, dans des angles difficiles, des buts qu’on n’attend pas. Et il utilise soit la fermeture, soit l’ouverture du pied pour marquer. Il a les deux . »

🔝⚽️👟 Seul et unique joueur de l’histoire à être élu meilleur passeur et meilleur buteur de #Ligue1 la même saison, @KMbappe a affolé les compteurs. L’occasion de disséquer sa saison statistique ! 📊 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2022

