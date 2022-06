Foot - Equipe de France

Equipe de France : Avenir, objectifs... Paul Pogba se livre sans détour sur sa carrière !

Publié le 6 juin 2022 à 8h30 par Dan Marciano

A 29 ans, Paul Pogba n'est pas sur le point de prendre sa retraite, mais est plus proche de la fin que du début. A un tournant de sa carrière, le milieu de terrain a accepté d'évoquer son caractère, mais aussi ses objectifs avec l'équipe de France. Le joueur rêve, notamment, de soulever une nouvelle Coupe du monde avec les Bleus en fin d'année.

Un diamant brut. Voilà comment était présenté Paul Pogba au début de sa carrière. Champion du monde en 2013 avec l'équipe de France des moins de 20 ans, le milieu de terrain avait, très vite été convoqué par Didier Deschamps, en mars 2013 à l'âge de 19 ans. En club aussi, son talent avait été repéré très tôt. Parti à Manchester United en 2009, le tricolore avait montré des qualités évidentes en Premier League. Doté d'une belle gueule, Pogba est devenu, au fil des années, l'un des joueurs les plus bankables de sa génération. Mais ses prestations actuelles ne sont, peut-être, pas à la hauteur des attentes. Cité comme un potentiel vainqueur du Ballon d'Or au début de sa carrière, le joueur ne s'est jamais approché du trophée. Aujourd'hui âgé de 29 ans, Pogba n'a pas un palmarès ridicule et continue d'évoluer au sein des plus grandes équipes d'Europe, mais certains observateurs espéraient mieux. Cet été marquera un nouveau tournant dans sa carrière puisqu'il rejoindra une nouvelle équipe. Rien n'est gravé dans le marbre, mais le champion du monde 2018 serait proche de la Juventus, malgré l'intérêt persistant du PSG. Dans les prochaines semaines, le joueur devrait dévoiler son choix. En attendant, il a accepté de parler de son caractère et de faire un premier bilan de sa carrière.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT — Paul Pogba (@paulpogba) June 1, 2022

« « Si à 29 ans j’estime être à la hauteur de mes rêves de gosse ? Non »