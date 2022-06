Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Leonardo… Le feuilleton Pogba est définitivement bouclé !

Publié le 5 juin 2022 à 9h30 par Thomas Bourseau

Pendant un long moment, il a été question d’une éventuelle venue libre de tout contrat de Paul Pogba au PSG. Cependant, le licenciement de Leonardo et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé auraient fait capoter cette opération. En parallèle, Pogba se serait mis d’accord avec la Juventus et aurait déjà pris une décision pour son logement à Turin.

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? Depuis le dernier mercato estival et l’annonce des intérêts du PSG et du Real Madrid, le dossier Pogba fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Et alors que la Juventus n’était pas perçue comme étant une destination potentielle en raison de la situation financière de la Vieille Dame et de la nouvelle politique sportive au niveau de la masse salariale, le pensionnaire de Serie A ferait à ce jour office de grand favori au recrutement de Paul Pogba. Ce mercredi 1er juin, Manchester United a annoncé le départ libre de tout contrat de Paul Pogba. Sur ses réseaux sociaux, celui qui est surnommé La Pioche s’est dit « privilégié d'avoir joué pour ce club. Beaucoup de beaux moments et de souvenirs mais surtout un soutien inconditionnel des fans ». Après avoir pris le soin de remercier Manchester United et les supporters des Red Devils, une page s’est tournée dans la carrière de Paul Pogba, qui ne devrait cependant pas s’écrire du côté du PSG.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT — Paul Pogba (@paulpogba) June 1, 2022

C’est terminé pour le dossier Pogba au PSG, le Français a déjà sélectionné son domicile à Turin !