Equipe de France : Lewandowski, Pogba, avenir... Pavard évoque les dossiers chauds du mercato !

Publié le 1 juin 2022 à 18h30 par La rédaction

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes très prochainement, Benjamin Pavard a été interrogé sur les dossiers chauds du marché. L’international français est revenu sur les envies d’ailleurs de Robert Lewandowski, son coéquipier au Bayern Munich, mais aussi sur le futur challenge de Paul Pogba ainsi que sur son propre avenir.

Samedi dernier, la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool est venue clôturer la saison. Hormis une trêve internationale de deux semaines, les joueurs et les clubs vont pouvoir se focaliser sur le mercato estival qui va démarrer le 10 juin prochain. Et même si le marché n’est pas encore ouvert, plusieurs dossiers font déjà la une des journaux, c’est le cas du feuilleton Lewandowski. Après sept années passées au Bayern Munich, l’international polonais a envie de découvrir autre chose. « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis », a lâché Robert Lewandowski ce lundi en conférence de presse. Un dossier qui touche particulièrement Benjamin Pavard, son coéquipier au Bayern Munich. « Je lis ça comme vous… J’ai pas d’informations en plus, je pense qu’ils vont trouver un compromis avec le club. Je préférerai qu’il reste, il marque de nombreux buts chaque saison avec nous, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Après s’il a des envies d’ailleurs et que le Bayern s’y retrouve aussi, pourquoi pas. Mais c’est sûr qu’on serait triste s’il partait », a indiqué l’international français en conférence de presse ce mercredi.

#Pavard « il me reste deux ans de contrat. Je suis très heureux au Bayern. Je suis sûr que Paul Pogba trouvera un endroit où il sera épanoui » #mercato pic.twitter.com/hCJGF3GgfJ — Cyrille de La Morinerie (@Morinerie) June 1, 2022

« Je suis sûr que Paul Pogba trouvera un endroit où il sera épanoui »