Équipe de France : Coupe du monde, Ballon d’or… Les rêves de grandeur de Benzema !

Publié le 5 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

En pleine forme cette saison, que ce soit avec le Real Madrid avec qui il a raflé la Ligue des champions et la Liga, Karim Benzema l’est aussi avec l’Équipe de France, en atteste sa victoire en Ligue des Nations à l’automne dernier. De quoi permettre à Benzema de rêver de Ballon d’or et de Coupe du monde avant la clôture de l’année 2022.

Depuis deux saisons désormais, Karim Benzema affiche un niveau stratosphérique qui lui permet de faire partie des attaquants les plus influents d’Europe et les plus complets. Sur le plateau de beIN SPORTS , Arsène Wenger révélait ces derniers mois que cette métamorphose était notamment due à sa nouvelle hygiène de vie, lui qui a perdu les « 2,3 kilos » qui l’empêchait d’être à son meilleur niveau selon l’ancien coach d’Arsenal où il a essayé de l’attirer au début des années 2010. Empilant les buts, les actions de classe, les passes décisives et les trophées avec le Real Madrid, en attestent les sacres du club merengue en Liga et en Ligue des champions cette saison, Karim Benzema n’a plus grand chose à conquérir avec son club de coeur. Néanmoins, la donne est bien différente en Équipe de France. En effet, en raison du fait qu’il ait été écarté entre octobre 2015 et juin 2021, Benzema n’a pas pu prendre part à la victoire de l’Équipe de France au Mondial en Russie en 2018. Certes, il a depuis remporté la Ligue des Nations. Cependant, Karim Benzema voit plus grand et veut remporter la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre prochain comme il l’a fait savoir à Onze Mondial. « Mon rêve ultime ? J’ai encore plein de choses en tête. Je veux empiler les titres, gagner encore une ou plusieurs Ligues des champions. Et avec ma sélection, je veux évidemment gagner la Coupe du monde. Des rêves, je n’ai que ça (…) Remporter le Mondial, ce serait un rêve qui deviendrait réalité. Remporter un trophée avec son pays, ce serait extraordinaire. Donc bien sûr que je vise ce titre, c’est le plus haut niveau possible pour une sélection nationale. On va tout faire pour y parvenir ».

#Video "MÁS MOTIVACIÓN" Benzema aclaró que escuchó los elogios de Leo Messi (el argentino sentenció que el Balón de Oro debe ser para el Gato) y dejó estas grandes palabras. https://t.co/iUCHDEW8q8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2022

