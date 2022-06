Foot - Equipe de France

Equipe de France : Griezmann, Lloris… Les explications des Bleus après la défaite !

Publié le 4 juin 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Après avoir remporté la dernière de la Ligue des Nations, l’équipe de France a très mal démarré cette nouvelle édition. Ce vendredi, au Stade de France, opposés au Danemark, les Bleus ont chuté (1-2). Le but de Karim Benzema n’aura pas pu empêcher la défaite de son équipe et forcément, au coup de sifflet final, la déception était présente.

Pour les joueurs de l’équipe de France, la saison n’est pas encore terminé. En effet, les Bleus ont rendez-vous avec la Ligue des Nations et ce vendredi, le premier défi était face au Danemark. Malheureusement, pour les tenants du titre, cela s’est mal passé puisque ça s’est soldé par une défaite (1-2). Si Karim Benzema a marqué pour l’équipe de France, un doublé d’Andreas Cornelius a scellé la défaite des champions du monde 2018. Un revers analysé par certains internationaux au coup de sifflet final.

Les Bleus s'inclinent face au Danemark dans ce premier match de Ligue des Nations. 🔜 RDV lundi contre la Croatie. 🇫🇷1-2🇩🇰 | #FRADAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/4iea0CA1m8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2022

« C'est vrai qu'il y a de la fatigue, mais… »

Dans des propos rapportés par RMC , Antoine Griezmann a livré son analyse sur cette défaite de l’équipe de France. Le numéro 7 des Bleus a alors confié : « On aborde ces matchs toujours avec la même envie. Personnellement, que ce soit en mars, juin ou octobre, peu importe, c'est l'équipe de France, tu dois tout donner. C'est vrai qu'il y a de la fatigue, beaucoup de joueur à 40 matchs mais on a la chance d'avoir un banc de qualité. On a le match de lundi, on verra quelle équipe le coach mettra en place mais je pense qu'il n'y a pas de souci là dessus ». Hugo Lloris s’est lui arrêté au micro de M6 . « Il y a jamais de bons moments pour connaître la défaite. Le chemin est encore long avant la Coupe du monde. Ce n'est jamais bon de commencer par une défaite. On est tombé face à une bonne équipe bien organisé. A 1-0, on a des occasions pour le deuxième but. On était tellement voués à l'attaque qu'il y avait des risques, ils ont su en profiter », a alors analysé le capitaine de l’équipe de France.

« Je ne vais pas chercher d’excuse »