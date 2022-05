Foot - Équipe de France

Équipe de France : Lloris prend position sur la polémique avec Mbappé !

Publié le 31 mai 2022 à 19h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'adhère pas au système mis en place par la FFF pour la gestion de ses droits à l'image, Kylian Mbappé a refusé de participer à une opération commerciale il y a plusieurs semaines. Depuis ce boycott, le numéro 10 de l'équipe de France tente de trouver une solution avec Noël Le Graët. Interrogé ce mardi, Hugo Lloris a pris position sur cette polémique.

Lors du rassemblement des Bleus du mois de mars, Kylian Mbappé a fait parler de lui en refusant de participer à une opération commerciale avec un partenaire de la FFF , et ce, pour protester contre la gestion de ses droits à l'image en équipe de France. Lors d'un entretien accordé à RTL et M6 ce mardi, Hugo Lloris a été interrogé sur la polémique autour de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a donc donné son avis sur le sujet.

Selfies et dédicaces au programme des Bleus pour les retrouvailles avec leurs supporters, lors de la séance d'entraînement d'hier à Clairefontaine 🤩#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bIdp0H5dJK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2022

«Ça fait déjà trop de bruit, mais on peut comprendre la situation de Kylian»