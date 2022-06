Foot - Équipe de France

Équipe de France : Chez les Bleus, on vole au secours de Griezmann !

Publié le 2 juin 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet

Malgré un retour à l’Atletico de Madrid après une nouvelle saison délicate au FC Barcelone, les choses ne semblent pas s’être arrangées pour Antoine Griezmann. Lors de l’exercice 2021-2022, l’international tricolore a été plutôt décevant sur le terrain avec les Colchoneros, ce qui lui a valu quelques critiques. Mais l’attaquant de 31 ans, sélectionné avec les Bleus, peut compter sur le soutien d’Hugo Lloris.

L’été dernier, Antoine Griezmann a fait son retour à l’Atletico de Madrid pour relancer sa carrière qui semblait ralentir depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019. Cependant, les choses ne se sont pas améliorées pour autant pour l’attaquant de 31 ans, qui a connu quelques passages à vide lors de cet exercice 2021-2022. L’international tricolore n’a pas été aussi performant que lors de son précédent passage chez les Colchoneros , lui qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à 8 reprises pour 7 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. À cause de ses prestations, Antoine Griezmann a de nouveau fait les frais de quelques critiques au cours de la saison. Mais le joueur qui appartient toujours au FC Barcelone semble être soutenu chez les Bleus.

« On parle d'Antoine »