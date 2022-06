Foot - Equipe de France

Equipe de France : Quel groupe pour Didier Deschamps à la Coupe du Monde ?

Publié le 1 juin 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Ce n’est que le 21 novembre prochain que la Coupe du Monde 2022 débutera au Qatar. Mais à moins de 6 mois de ce grand rendez-vous, tout le monde y pense déjà. Pour l’équipe de France, le rassemblement de juin sera d’ailleurs une grande répétition qui permettra à Didier Deschamps de se faire une idée plus claire sur le groupe qu’il convoquera pour le Mondial. Bien évidemment, les places sont chères, mais beaucoup semblent déjà prises…

Le Danemark, la Croatie, l’Autriche et à nouveau la Croatie. Voilà donc le programme de l’équipe de France en ce mois de juin pour la Ligue des Nations. Tenants du titre, les hommes de Didier Deschamps auront bien évidemment à coeur de briller afin de conserver leur bien. Mais derrière ces rencontres du mois de juin, il y a la Coupe du Monde en arrière-plan. Le rendez-vous approche et alors qu’il y aura très peu de préparation avant le Mondial, ces rassemblements permettent donc à Didier Deschamps de faire les derniers tests concernant son équipe et de tester quelques joueurs pour voir s’ils peuvent entrer ou non dans le groupe des Bleus qui ira au Mondial. Pour aller au Qatar, Deschamps devrait sélectionner un groupe de 26 joueurs, auxquels s’ajouteront les réservistes. Mais qui sera donc convoqué ?

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌Le calendrier de ce gros rassemblement 💪03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2022

Lloris, Maignan et qui ?

Pour ce qui est des gardiens de l’équipe de France, deux places semblent d’ores et déjà attitrées à Hugo Lloris, capitaine des Bleus, et à Mike Maignan, qui n’a cessé d’impressionné cette avec le Milan AC. Reste donc à identifier celui qui viendra jouer le rôle de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens tricolores. Et ils sont plusieurs à pouvoir y prétendre. Actuellement, c’est Alphonse Areola qui figure dans le groupe de Didier Deschamps. Mais attention à Alban Lafont. Excellent avec le FC Nantes, le portier de 23 ans est à la porte de l’équipe de France. Il pourrait donc être l’une des surprises pour le Mondial. Et il ne faut pas oublier également Steve Mandanda. Si le portier de l’OM n’a plus été appelé lors des derniers rassemblements, un retour pourrait être possible s’il venait à retrouver une place de numéro 1.

Quelle défense pour les Bleus ?

Vient donc ensuite la question de la défense de l’équipe de France. Si Didier Deschamps persiste avec son système 3 centraux et des pistons sur les côtés, il faut donc des joueurs qui puissent s’adapter à ce schéma. Dans le couloir droit, Jonathan Clauss a gagné des points ces derniers mois. A gauche, Theo Hernandez et Lucas Digne sont aujourd’hui ceux qui tiennent la corde dans l’esprit du sélectionneur alors que Ferland Mendy pourrait lui aussi avoir son mot à dire. Et pour ce qui est de la défense centrale, Raphaël Varane semble indéboulonnable, au même titre que Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Jules Koundé. Benjamin Pavard, qui évoluait en tant qu’arrière droit, devrait être repositionné au centre au Bayern Munich. De quoi alors rebattre les cartes pour lui ? William Saliba est également en train de s’installer grâce à sa bonne saison avec l’OM. Mais aura-t-il la même continuité s’il ne continue pas avec les Phocéens ? Il y a aussi la grosse cote Ibrahima Konaté. Le joueur de 23 ans a réalisé a impressionné avec Liverpool et tape aujourd’hui à la porte de l’équipe de France. A ne pas oublier également Dayot Upamecano…

L’incertitude Paul Pogba au milieu…

Au milieu de terrain, N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni semblent assurés, sauf blessure, d’être au Mondial avec l’équipe de France. Vient ensuite l’interrogation Paul Pogba. Les derniers mois ont été très compliqués pour le futur ex-joueur de Manchester United à cause de blessures. Mais un nouveau chapitre va débuter pour lui. Cet été, Pogba va rejoindre un nouveau club (PSG ? Juventus ?). Cela lui permettra-t-il de se relancer et de redevenir le leader qu’il était lors du dernier Mondial ? Appelé depuis quelques rassemblements, Matteo Guendouzi a également gagné beaucoup de points, ce qui pourrait lui permettre de faire le voyage au Qatar. Lors de ce rassemblement de l’équipe de France, on retrouve également Boubacar Kamara, qui découvre le château de Clairefontaine. Une première qui en appelle d’autre ? Pour cela, l’ex-joueur de l’OM devra confirmer avec Aston Villa désormais. Adrien Rabiot, malgré une saison compliquée à la Juventus, a toujours la confiance de Didier Deschamps. Mais d’autres milieux pourraient bien prétendre à une place dans le groupe pour le Mondial à commencer par Eduardo Camavinga, qui a grandi encore un peu plus avec le Real Madrid, ou encore Corentin Tolisso, très apprécié par Deschamps, qui va se relancer dans un autre club arrivant au terme de son contrat au Bayern Munich.

Qui avec le trio Griezmann-Mbappé-Benzema ?

En attaque, trois billets sont d’ores et déjà réservés à Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Qui complètera alors le secteur offensif ? Kingsley Coman a l’avantage de pouvoir évoluer dans le couloir droit en tant que piston. L’attaquant du Bayern Munich a ainsi des chances d’y être, tout comme Christopher Nkunku et Moussa Diaby. Au sortir d’une bonne saison avec le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, les deux anciens joueurs du PSG devraient avoir leur carte à jouer au Qatar. Vient ensuite la question de la doublure en tant que buteur. Actuellement, c’est Wissam Ben Yedder qui est appelé. Mais quid d’Olivier Giroud ? Le récent champion d’Italie avec le Milan AC y croit toujours pour faire son retour en équipe de France, bien qu’il ne semble plus être dans les plans de Deschamps. Sans oublier également Nabil Fekir (Betis Séville) ou encore Ousmane Dembélé, qui pourrait évoluer ailleurs qu’au FC Barcelone la saison prochaine. On est également pas à l'abris d'une autre immense surprise comme cela est régulièrement le cas pour les listes des grandes compétitions...