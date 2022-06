Foot - Equipe de France

Equipe de France : Absence, Mondial… Camavinga envoie un message à Deschamps !

Publié le 1 juin 2022 à 23h30 par Thibault Morlain

Alors qu’Eduardo Camavinga a terminé la saison en boulet de canon avec le Real Madrid, remportant la Liga et la Ligue des Champions, un sacre dans lequel il a énormément pesé, le milieu de terrain n’a toutefois pas été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de juin. Une absence qui pèse forcément à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

En ce mois de juin, l’équipe de France a rendez-vous avec le Danemark, l’Autriche et la Croatie à deux reprises dans le cadre de la Ligue des Nations. Tenants du titre, les hommes de Didier Deschamps vont devoir répondre présents. Un rassemblement qui va également servir au sélectionneur de répétition avant l’heure pour la Coupe du Monde. Le rendez-vous au Qatar approche et les places seront très chères pour figurer dans le groupe de Didier Deschamps. Actuellement, certaines absences ne manquent d’ailleurs pas d’interpeller. Cela vaut notamment pour Eduardo Camavinga. Malgré Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, l’ancien joueur de Rennes a fait une grosse saison avec le Real Madrid, contribuant notamment grandement au sacre en Ligue des Champions. Mais Didier Deschamps a donc préféré se passer de Camavinga pour ce rassemblement et le Merengue a ainsi filé avec les Espoirs.

𝙃𝙖𝙞𝙚 𝙙'𝙝𝙤𝙣𝙣𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚𝙨 𝙀𝙨𝙥𝙤𝙞𝙧𝙨 qui ont accueilli Eduardo @Camavinga comme il se doit après sa victoire en Ligue des Champions ! 🏆👏 pic.twitter.com/GYYa9ZbHHL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2022

« Le sélectionneur fait ses choix et je les accepte »