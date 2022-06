Foot - Equipe de France

Equipe de France : Mbappé annonce la couleur pour la Ligue des Nations !

Publié le 1 juin 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Tenante du titre, l'équipe de France va tenter de conserver son trophée en Ligue des nations. Dans les prochains jours, les Bleus affronteront le Danemark, l'Autriche, mais aussi la Croatie par deux fois. A Clairefontaine pour préparer ces rencontres, Kylian Mbappé a souligné l'importance de cette compétition, qui sert de préparation pour la prochaine Coupe du monde.

Près de deux mois après une victoire face à l'Afrique du Sud en match amical (5-0), l'équipe de France va entamer la défense de son titre en Ligue des nations. Vainqueurs de cette compétition l'année dernière, les Bleus affronteront dans les prochains jours la Croatie, par deux fois, l'Autriche, mais aussi le Danemark. Un adversaire que les joueurs de Didier Deschamps retrouveront au Qatar lors de la prochaine Coupe du monde. Le match face à l'équipe de Kasper Hjulmand aura lieu vendredi au Stade de France.

🗣 "𝘿𝙤𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙙𝙪 𝙥𝙡𝙖𝙞𝙨𝙞𝙧 𝙖𝙪𝙭 𝙜𝙚𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙚𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚"Entretien exclusif avec @KMbappe avant le match face au Danemark vendredi soir !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/8XhfpdAHhl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2022

« Il y a pas mal d’enjeux autour de ces matches»