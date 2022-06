Foot - Equipe de France

Équipe de France : La fin de feuilleton entre Mbappé et Benzema ?

Publié le 1 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il n’ait cessé de lui glisser des appels du pied ces derniers mois, Karim Benzema est définitivement passé à autre chose après le choix de Kylian Mbappé de prolonger au PSG et donc de faire une croix sur le Real Madrid comme ces dernières sorties médiatiques le laissent entendre. Au moment de leurs retrouvailles, les deux hommes étaient tout sourire lundi.

Le samedi 21 mai dernier, pas vraiment contre toute-attente en raison des fuites de sa décision dans la presse les heures précédant la rencontre entre le PSG et le FC Metz au Parc des princes (5-0), Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger son contrat pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’à l’été 2025, alors que son bail prenait fin le 30 juin prochain. Une décision qui a fait enrager l’Espagne et le président de la Liga en la personne de Javier Tebas. Par le biais d’un communiqué publié le jour même sur le site officiel de la Liga, Tebas a souligné à quel point le PSG, les clubs étatiques et le président Nasser Al-Khelaïfi étaient une menace pour le football européen. Une plainte a même été rédigée comme Javier Tebas l’a souligné ce mardi. En outre, des joueurs du Real Madrid ont indirectement taclé Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux concernant sa décision de snober le Real Madrid pour le PSG, comme ce fut le cas avec Rodrygo Goes et Karim Benzema bien qu’il aient nié la signification des publications en question. Une attaque qui n’est pas passée inaperçue chez Kylian Mbappé qui faisait passer le message lors d’un entretien accordé à Marca la semaine dernière. « J'ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid poster des choses. Ces choses sont comme ça, je n'ai rien à dire. Bien sûr, quand j'irai en équipe de France, j'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG, car nous avons une bonne relation ».

Karim @Benzema a retrouvé tous ses coéquipiers 🤗 Le groupe est au complet ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sqnP0lNN6y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2022

Initialement surpris, Benzema est passé à autre chose !

Du côté du Real Madrid, Karim Benzema a réagi par deux fois à cet épisode lors d’une journée des médias à Valdebebas mardi de la semaine dernière. Une première fois pour Movistar+ . « Je vais vous dire que nous allons jouer une finale de la Ligue des champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je vous dis simplement que je me concentre sur la finale de la Ligue des champions, qui est plus importante que d'écouter d'autres choses ». Et à une autre occasion au micro de Josep Pedrerol pour l’émission El Chiringuito . « Chacun doit s'occuper de ses affaires et se focaliser sur lui. Si Kylian Mbappé ou un autre joueur veut faire quelque chose, ce n'est pas à moi de lui dire : "non, tu dois faire ça". Chacun décide de son futur. Si je suis surpris qu'il ne soit pas venu au Real Madrid ? Oui, comme tout le monde, mais ce sont ses affaires. Aujourd'hui, c'est un joueur de Paris ».

Les retrouvailles de Mbappé et Benzema en Équipe de France !