Équipe de France : Les vérités de Benzema sur son rêve ultime avec les Bleus !

Publié le 2 juin 2022 à 22h00 par Thomas Bourseau

Privé de Coupes du Monde en 2010 et en 2018 pour des raisons différentes, Karim Benzema compte bien prendre part au prochain Mondial au Qatar en novembre prochain afin d’avoir une réelle chance de remporter cette compétition avec l’Équipe de France, tenante du titre après son sacre en Russie en 2018. L’attaquant du Real Madrid a qualifié cela d’un véritable rêve.

En raison de l’affaire Mathieu Valbuena, Karim Benzema a été privé de sélections en Équipe de France d’octobre 2015 à juin 2021. Alors forcément, celui qui est une nouvelle fois pressenti pour devenir lauréat du Ballon d’or, comme ce fut le cas en 2021, a manqué la finale de l’Euro 2016 et surtout le sacre au Mondial 2018 en Russie. De retour en sélection pour le dernier Euro, les 4 buts de Karim Benzema n’ont pas pu empêcher la France de sortir dès le stade des 1/8èmes de finale face à la Suisse. Mais grâce à la Ligue des nations, le buteur du Real Madrid a pu remporter son premier titre avec les Bleus. À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, le 21 novembre prochain, Benzema voit grand et rêve d’être sur le toit du monde avec l’Équipe de France.

Fier de recevoir le Onze d’or ! Retrouvez-moi demain dans @OnzeMondial #Alhamdulillah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/bBkzaWZYdF — Karim Benzema (@Benzema) June 1, 2022

« Remporter le Mondial, ce serait un rêve qui deviendrait réalité »