Mercato - PSG : La première surprise de Campos déjà connue ?

Publié le 7 juin 2022 à 16h45 par Axel Cornic

Les pistes pour remplacer Mauricio Pochettino fusent au Paris Saint-Germain. Si Zinedine Zidane reste le favori des propriétaires qataris, d’autres noms commencent à circuler avec Christophe Galtier de l’OGC Nice, mais également Sérgio Conceição du FC Porto. Pour ce dernier, les choses commenceraient d’ailleurs à se préciser.

L’identité du prochain entraineur du Paris Saint-Germain alimente les débats. Comme nous vous l’avons expliqué dès l’automne dernier, les jours de Mauricio Pochettino sont comptés et les propriétaires du club ont déjà pris les devants avec Zinedine Zidane, qui reste le grand favori. L’ancien du Real Madrid ne semble toutefois pas convaincu par le projet du PSG, qui aurait donc commencé à évaluer d’autres pistes, comme avec Christophe Galtier. Venu pour remplacer Leonardo, dont le départ n’a toujours pas été officialisé, Luis Campos semble pencher pour un autre profil et aurait notamment glissé le nom de Sérgio Conceição, l’actuel entraineur du FC Porto.

Conceição, la solution inattendue