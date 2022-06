Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est clair pour l'avenir de José Mourinho...

Publié le 7 juin 2022 à 15h45 par Pierrick Levallet

Alors que Mauricio Pochettino a encore une année de contrat, le PSG serait à la recherche d’un nouvel entraîneur pour le remplacer. Le club de la capitale explorerait plusieurs pistes et a récemment été lié à José Mourinho. Cependant, l’entraîneur portugais ne serait pas vraiment pour un départ de l’AS Roma cet été.

Cet été plus que jamais, Mauricio Pochettino voit sa place être en grand danger. Après une saison marquée par une élimination précoce en Ligue des champions, l’entraîneur argentin est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps. D’après certaines rumeurs, le PSG se serait déjà mis au travail pour trouver son successeur et Luis Campos explorerait quelques pistes sur le marché. Plusieurs noms ont été liés au club de la capitale ces dernières semaines, dont celui de José Mourinho. Mais le Portugais ne serait pas vraiment favorable à un changement de banc cet été.

Mercato - PSG : Encore un échec pour le Qatar avec José Mourinho ! https://t.co/mOk7GkkcDx pic.twitter.com/yN4v2wTPJy — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Mourinho ne veut pas quitter l’AS Roma

Selon les informations de Fabrizio Romano, José Mourinho voudrait continuer l’aventure avec l’AS Roma afin de poursuivre le projet qu’il était en train de mettre en place. Malgré les récentes rumeurs qui le lient au PSG, l’entraîneur portugais serait toujours pleinement concentré sur le club romain et il ne prévoirait pas de partir cet été. De son côté, l’AS Roma aurait calqué son recrutement sur les envies de José Mourinho avec les arrivées de Mile Svilar et de Nemanja Matic. Sauf énorme retournement de situation, le PSG ne devrait pas être en mesure de recruter le technicien de 59 ans cet été.