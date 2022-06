Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos marche sur les traces de Leonardo !

Publié le 7 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ait la ferme intention d’instaurer des règles disciplinaires et de changer l’atmosphère de travail et de rigueur au PSG, le futur conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi aurait des axes de travail similaires à ceux de son prédécesseur Leonardo sur le recrutement.

Depuis la célébration du dixième sacre du PSG en Ligue 1 le samedi 21 mai dernier, soit au moment de la dernière journée de championnat, Leonardo aurait été dans la foulée démis de ses fonctions de directeur sportif et ce, bien que son départ n’ait pas encore été officialisé par le PSG. Pour le remplacer, le Qatar aurait pris la décision de ne pas nommer un nouveau directeur sportif, mais un conseiller sportif pour le président Nasser Al-Khelaïfi pour que les deux hommes travaillent main dans la main sous la forme d’un tandem. L’heureux élu serait Luis Campos qui a déjà occupé dernièrement ce poste au LOSC avec Gérard Lopez. Et à en croire la presse, Campos aurait déjà fait quelques choix forts sur le marché des transferts. Alors que le président Al-Khelaïfi piloterait l’opération Ousmane Dembélé d’après Foot Mercato , Luis Campos se serait déjà opposé à ladite opération à en croire Le Parisien . Néanmoins, le dirigeant portugais aurait repris des dossiers ouverts par son prédécesseur Leonardo, et pas qu’un…

Campos gardait un oeil sur les dossiers Pogba et Tchouaméni qui sont déjà scellés...

Depuis l’été dernier et donc avant que l’opportunité Lionel Messi se présente aux dirigeants du PSG, forçant Leonardo à reporter l’opération Paul Pogba, le Brésilien aurait travaillé au fil de la saison sur son recrutement. Néanmoins, son licenciement semblerait avoir compliqué ce dossier pour le PSG, que Luis Campos semblerait garder ouvert. Cependant, la venue de Pogba ne serait pas le dossier prioritaire du nouveau conseiller sportif du président du PSG, contrairement à la piste menant à Aurélien Tchouaméni, bien que le Real Madrid a une bonne longueur d’avance sur le PSG dans la course à la signature de l’international français. Une longueur d'avance qui s'est transformée en avantage inéluctable puisque ce mardi, un accord total aurait été trouvé entre le Real Madrid, l'AS Monaco et Aurélien Tchouaméni pour que ce dernier signe en faveur du Real Madrid pour un transfert avoisinant les 100M€ comme The Athletic l'a souligné.

PSG pode promover revolução no meio-campo e Palhinha está no radar https://t.co/jXXUaKbmxz — O Jogo (@ojogo) June 5, 2022

Faute d’avancées, Campos se penche sur Palhinha, dossier ouvert par Leonardo !