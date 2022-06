Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Tchouaméni et Pogba, Campos ouvre un dossier à 30M€ !

Publié le 5 juin 2022 à 22h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG s'était arrêté sur Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba, mais ces deux joueurs n'ont que très peu de chances de rejoindre la capitale française. Arrivé à Paris en tant que conseiller sportif, Luis Campos aurait, ainsi, décidé de se concentrer sur la piste João Palhinha, estimée à 30M€.

Il ne manque plus que l'officialisation, et elle serait imminente. Selon plusieurs médias français, Luis Campos a signé un contrat avec le PSG pour occuper le rôle de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Epaulé par Antero Henrique, il sera chargé du prochain mercato estival, et notamment du recrutement. L'un de ses gros chantiers sera le renforcement de l'entrejeu. Mis à part Marco Verratti, aucun joueur n'aurait le statut d'intouchable. Que ce soit Ander Herrera, Leandro Paredes ou Idrissa Gueye, aucun milieu de terrain n'est à l'abri. Une offre satisfaisante pourrait suffire pour convaincre les responsables parisiens, désireux de faire le ménage. Désireux d'injecter du sang frais dans ce secteur de jeu, l'ancien directeur sportif, Leonardo, avait entamé des contacts avec l'entourage de Paul Pogba et d'Aurélien Tchouaméni, mais le PSG ne semble pas idéalement placé dans ces deux dossiers. Le premier serait proche d'un retour à la Juventus, tandis que le joueur de l'AS Monaco privilégierait un départ au Real Madrid, même s'il a entretenu le flou sur son avenir ce dimanche : « Si j'ai fait mon choix ? Non pas encore ».





PSG pode promover revolução no meio-campo e Palhinha está no radar https://t.co/jXXUaKbmxz — O Jogo (@ojogo) June 5, 2022

Campos ouvre le dossier João Palhinha