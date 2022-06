Foot - Mercato

Tchouaméni, Di Maria, Lopetegui… Toutes les infos mercato du 7 juin

Publié le 7 juin 2022 à 18h00 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2022 à 18h03

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

PSG : Un deal à 100M€ enfin conclu pour Tchouaméni !

Selon les révélations de The Athletic ce mardi après-midi, confirmées un peu partout en Europe par la suite, le Real Madrid est tombé d’accord avec l’AS Monaco pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni qui devrait avoisiner les 100M€ bonus compris. Le PSG, qui a longtemps été annoncé dans le course pour le milieu de terrain international français, a donc fini par s'incliner face au club merengue qui avait les faveurs de Tchouaméni.



PSG : Barcelone relance tout pour Angel Di Maria !

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone fait de l'ombre à la Juventus Turin pour recruter Angel Di Maria cet été. Libre après la fin de son contrat au sein du PSG qui n'a pas souhaité le conserver, l'ailier argentin serait le plan B du Barça après l'option Raphinha (Leeds) qui s'avèrerait finalement trop coûteuse pour les finances du club catalan. Barcelone pourrait donc totalement relancer le mercato de Di Maria...



PSG : Le Qatar active la piste Lopetegui !

Toujours en quête de son futur entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino, la direction du PSG pourrait tenter un nouveau coup en Espagne ! Selon Estadio Deportivo , Julen Lopetegui (55 ans) intéresserait également du côté de Doha, et l’entraîneur du FC Séville, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club andalou, devient donc une nouvelle piste aux côtés de Zinedine Zidane, Christophe Galtier, Thiago Motta ou encore Sergio Conceiçao pour venir occuper le banc du PSG la saison prochaine !



ASSE : Dupraz sort du silence et lâche une incroyable révélation sur son départ !

Nommé à la tête de l'ASSE en cours de saison, Pascal Dupraz n'a pas su éviter la relégation au club du Forez, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, sans le Haut-Savoyard. Ce dernier est sorti du silence ce mardi dans un entretien accordé au Parisien , l'occasion pour lui d'en dire plus sur son départ de Saint-Étienne. « Le deal était clair entre nous. Je suis là pour six mois et on verra ensuite, une fois la mission terminée. Mais sachez que, quoi qu’il arrive, j’avais décidé de partir après notre défaite à Lorient (2-6) le 8 avril. Après le match, des supporters nous ont suivis. Et un de leur véhicule a même percuté notre bus sur la route de l’aéroport. Sur le tarmac, on m’a demandé d’aller parler à la trentaine de types présents. L’un d’eux m’a hurlé à dix centimètres du visage : « Espèce de bouffon ! T’as intérêt à maintenir le club sinon on te fume. » Cette menace de mort, ça a été le déclic pour quitter le club », confie notamment Dupraz.



PSG : Annoncé à Paris, Rabiot sort du silence pour son avenir !

À en croire la presse italienne un retour d'Adrien Rabiot du côté du PSG ne serait pas un scénario inenvisageable pour cet été, alors que le contrat de l'international français court jusqu'en juin 2023 avec la Juventus. Interrogé sur sa situation en conférence de presse, le milieu de terrain s'est prononcé sur le sujet : « Personnellement, je n’en ai pas discuté avec le club (Juve). J'essaye de ne pas gérer ces choses-là actuellement car j'essaye d'être concentré sur l'équipe de France. Je laisse faire mon agent, il est vrai que je suis sous contrat avec la Juve et il n'y a rien qui signale que je vais partir », a notamment déclaré Rabiot.



PSG : Paul Pogba annonce la couleur pour son avenir !

Libre à l'issue de la saison, Paul Pogba est annoncé sur les tablettes du PSG depuis plusieurs mois, mais c'est aujourd'hui la Juventus qui semble en pole pour l'international français, qui n'a pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière. « Je prends mon temps, je réfléchis, j'assemble les différentes pièces du puzzle. Je veux juste le meilleur, je veux jouer au football et être moi-même. Je veux m'amuser à faire ce que je fais, sinon je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. C'est ce que je recherche », a confié Pogba dans une interview accordée à l’émission Uninterrupted .



PSG : Tout est clair pour l'avenir de José Mourinho...