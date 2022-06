Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé à Paris, Rabiot sort du silence pour son avenir !

Publié le 7 juin 2022 à 17h45 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2022 à 17h49

Pensionnaire de la Juventus depuis l’été 2019, Adrien Rabiot pourrait bien quitter le club transalpin… pour revenir au Paris Saint-Germain. Alors que des rumeurs font état d’un improbable retour du Français dans son club formateur, le milieu de terrain a tenu à clarifier sa situation en conférence de presse..

Le Paris Saint-Germain veut frapper fort sur le marché des transferts cet été. Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et l’option d’achat de Nuno Mendes activée, le club de la capitale s’est mis en tête de trouver au moins deux milieux de terrain. Parmi les noms évoqués dernièrement, celui d’un joueur bien connu du PSG : Adrien Rabiot, formé au club et qui a porté les couleurs parisiennes entre 2012 et 2019. À en croire la presse italienne, le clan Rabiot verrait d'un bon œil un retour aux sources. Présent en conférence de presse ce mardi, le joueur de la Juventus sous contrat jusqu'en 2023 s'est justement prononcé sur son avenir.

« Je n’en ai pas discuté avec le club »