Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz sort du silence et lâche une incroyable révélation sur son départ !

Publié le 7 juin 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Silencieux depuis la défaite face à l'AJ Auxerre lors des barrages le 29 mai dernier, Pascal Dupraz est sorti du silence ce mardi. Le technicien est revenu sur son passage de six mois à l'ASSE, mais aussi sur son départ. L'entraîneur a annoncé qu'il avait pris la décision de quitter Saint-Etienne bien avant que le club ne descende à l'étage inférieur. Il a dévoilé les raisons.

Arrivé à l'ASSE en fin d'année 2021 avec la mission de maintenir le club en Ligue 1, Pascal Dupraz a échoué. La formation stéphanoise s'est inclinée lors des barrages face à l'AJ Auxerre et évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Silencieux depuis cette énorme contreperformance, le technicien a pris la parole ce mardi pour revenir sur la saison de l'ASSE, mais aussi sur son départ. Dupraz a révélé qu'il avait pris la décision de quitter les Verts, même en cas de maintien, le 8 avril dernier après un match face à Lorient. La raison ? Il aurait reçu des menaces de la part de supporters stéphanois.

Mercato - ASSE : Pour Pascal Dupraz, les dés sont déjà jetés… https://t.co/lNyW7dpdjq pic.twitter.com/ON0Pk9aA5b — le10sport (@le10sport) May 29, 2022

« J’avais décidé de partir le 8 avril »