Mercato - OM : La menace est toujours plus grande pour Saliba !

Publié le 7 juin 2022 à 13h10 par Axel Cornic mis à jour le 7 juin 2022 à 13h15

Prêté à l’Olympique de Marseille depuis la saison dernière, William Saliba devrait faire son retour à Arsenal cet été. Pourtant, Pablo Longoria fait tout son possible pour le garder au moins une saison supplémentaire, avec le défenseur qui ne dirait visiblement pas non. Mais d’autres clubs pourraient s’immiscer dans ce dossier...

Central dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, William Saliba ne sera plus là ! Le prêt du défenseur se termine en effet le 30 juin prochain et à la vue de ses prestations, Arsenal souhaiterait désormais compter sur lui et donc le récupérer. A l’Olympique de Marseille on s’est donc mobilisés pour essayer de trouver un accord avec les Gunners , pour peut-être prolonger le prêt de Saliba d’une saison supplémentaire. La tâche de Pablo Longoria n’est pas simple et semble d’ailleurs se compliquer de jour en jour, puisque l’évolution du joueur à l’OM semble avoir attiré l’attention d’autres clubs.

Saliba, successeur de Koulibaly au Napoli ?