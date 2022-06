Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les quatre bonnes raisons d’y croire pour Sadio Mané !

Publié le 7 juin 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Sadio Mané est en instance à Liverpool, l’OM semble avoir un vrai coup à jouer si l’on en croit les propos de l’attaquant sénégalais qui semble disposé à venir. D’ailleurs, pour diverses raisons, Pablo Longoria a de bonnes raisons de pouvoir espérer boucler cet incroyable coup sur le marché des transferts.

Un attachement évident

« Le Bayern Munich, le Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment… Mon équipe c’est Marseille », a lâché Sadio Mané (30 ans) ce week-end à Wiwsport, déclarant ainsi publiquement sa flamme à l’OM alors qu’il est en instance de départ à Liverpool où il n’a plus qu’une année de contrat. Le Bayern Munich est annoncé comme le grand favori pour recruter Mané, le PSG fait figure d’outsider, mais l’OM semble donc également avoir sa chance à plus d’un titre dans ce dossier étant donné l’attachement particulier qu’il porte au club phocéen.

Les présences de Dieng et Gueye

S’il décide de débarquer à l’OM cet été, Sadio Mané ne sera pas dépaysé puisqu’il y retrouverait dans le vestiaire deux de ses coéquipiers en sélection du Sénégal : Pape Gueye mais également Bamba Dieng. D’ailleurs, en mars dernier, c’est ce dernier qui avait lancé un appel du pied inattendu à Mané pour qu’il le rejoigne à l’OM : « C'est un joueur exceptionnel. Sadio c'est quelqu'un qui travaille dur à l'entraînement et ça se voit sur ses matchs. C'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. A l'entraînement, sur les penalties, il m'appelle, me propose des idées. Il veut qu'on aille vers l'avant, qu'on progresse. Il aime beaucoup l'OM aussi. Il m'a dit qu'il regardait tous les matchs de l'OM. Dès qu'on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici », avait confié Bamba Dieng.

La méthode Sampaoli peut l’attirer

Autre argument de taille qui pourrait forcément faire mouche auprès de Sadio Mané : la présence de Jorge Sampaoli. La réputation de l’entraîneur argentin de l’OM n’est plus à faire, lui qui a dirigé de grands attaquants par le passé comme Lionel Messi, Sergio Agüero et Angel Di Maria en sélection nationale. La méthode Sampaoli pourrait donc attirer Mané au moment de faire un choix décisif cet été pour son avenir.

Un retour en C1 qui s’annonce bouillant

Et enfin, pour finir de convaincre Sadio Mané de venir relever un challenge de taille à l’OM, un élément pourrait faire pencher la balance : l’ambiance brûlante qui s’annonce d’ores et déjà au stade Vélodrome pour le grand retour en Ligue des Champions. Qualifié pour la C1 en ayant terminé dauphin du PSG en Ligue 1 cette saison, le club marseillais espère pouvoir y faire bonne figure, et c’est la raison pour laquelle Jorge Sampaoli aurait d’ailleurs demandé des garanties sur le mercato à la direction de l’OM. Reste à savoir si Sadio Mané sera sensible à ces arguments, même si le dossier s’annonce quasi-impossible à boucler pour Pablo Longoria, notamment sur le plan financier avec les demandes salariales colossales de l’attaquant de Liverpool. Mais sait-on jamais…