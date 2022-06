Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Laurent Batlles veut piller un club de Ligue 1 !

Publié le 7 juin 2022 à 0h00 par Thibault Morlain

Cela a donc déjà commencé à bouger à l’ASSE avec l’arrivée de Laurent Batlles sur le banc de touche en tant qu’entraîneur. Désormais, il va falloir se concentrer sur la reconstruction de l’effectif. Alors que les Verts vont perdre beaucoup de joueurs cet été, il faudra se renforcer et pour cela, Batlles saurait d’ores et déjà où aller piocher.

L’ASSE évoluera donc la saison prochaine en Ligue 2. Forcément, cette relégation va entraîner de nombreux changements chez les Verts et cela a commencé avec l’arrivée de Laurent Batlles en tant qu’en entraîneur. Place désormais au mercato et ça risque d’être animé à l’ASSE avec les nombreux départs qu’il faudra pallier. Des recrues sont donc attendues et c’est en Ligue 1 que Batlles pourrait trouver son bonheur.

Un recrutement made in Troyes ?