Mercato - ASSE : A peine arrivé, Batlles sur le point d'annoncer ses premières recrues !

5 juin 2022

Nommé à la tête de l'ASSE, Laurent Batlles devrait prochainement rencontrer le triumvirat composé de Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse. Il devrait, notamment, être question du prochain mercato estival et notamment du recrutement. Certains dossiers seraient bien avancés et n'attendraient que le feu vert du nouvel entraîneur stéphanois.

L'ASSE n'a pas attendu longtemps avant de dévoiler le successeur de Pascal Dupraz. Quelques jours après la défaite en barrage face à l'AJ Auxerre, le club stéphanois a officialisé l'arrivée de Laurent Batlles, ancien joueur et adjoint de Christophe Galtier dans le Forez. Libre depuis son départ de l'ESTAC, il aura pour mission de faire remonter l'ASSE en Ligue 1. « Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire » a confié Batlles, quelques minutes après la signature de son contrat.

Nouveau chapitre 🟢⚪️ pic.twitter.com/tJTfQW35CB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 4, 2022

