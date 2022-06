Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Riolo sur les plans du Qatar avec Zidane !

Publié le 7 juin 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est le rêve des propriétaires qataris comme le10sport.com n’a cessé de vous l’affirmer pendant de longs mois. Néanmoins, la volonté de l’ex-coach du Real Madrid de prendre les rênes de l’Équipe de France compliquerait la tâche du PSG. Pour autant, les décideurs du Paris Saint-Germain iront jusqu’au bout de leur idée pour Zidane.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le mois de novembre 2021, le cas Mauricio Pochettino faisait déjà jaser en interne. Que ce soit à Paris ou à Doha, les hauts dirigeants parisiens se posaient déjà des questions quant à la continuité de l’entraîneur argentin sous contrat au PSG jusqu’en juin 2023. Et en cas de changement de coach, la priorité des propriétaires qataris étaient Zinedine Zidane. À ce jour, avec la nomination imminente de Luis Campos en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi et sa volonté d’amener Christophe Galtier sur le banc du PSG, et surtout en raison du désir éprouvé par Zinedine Zidane de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, la piste Zidane semble s’être refroidie. Néanmoins, le PSG travaillerait toujours sur le dossier à en croire les informations de Daniel Riolo.

« Jusqu'au bout du possible, ils tenteront Zidane »