Mercato - PSG : Le Barça pourrait réussir un coup de maître avec Di Maria

Publié le 7 juin 2022 à 17h15 par Axel Cornic

En fin de contrat Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Mais alors que son avenir semblait s’écrire du côté de la Juventus, le FC Barcelone aurait récemment profité d’une faille dans les négociations pour s’immiscer et devenir une nouvelle destination possible pour le numéro 11 du PSG.

Après sept années passées au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria va tirer sa révérence. Mais à 34 ans, l’Argentin aurait l’intention de poursuivre sa carrière en Europe pour au moins une saison supplémentaire, avant de rentrer dans son pays natal. Ainsi, en Italie on a rapidement parlé d’un intérêt de la Juventus, qui va saluer Paulo Dybala et cherche des renforts en attaque. Un intérêt qui s’est concrétisé au fil des semaines et qui a semblé se muer en accord total, à entendre les différentes révélations provenant de l’autre côté des Alpes. Les choses semblent pourtant avoir radicalement changé, puisqu’en Catalogne on assure que le FC Barcelone pourrait bien rafler la mise à la barbe et au nez des Bianconeri .

