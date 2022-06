Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski règle ses comptes avec le Bayern Munich !

Publié le 7 juin 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone pourrait frapper un grand coup cet été en recrutant Robert Lewandowski à condition de trouver un terrain d’entente avec le Bayern Munich au niveau de l’indemnité du transfert. Le Polonais a une nouvelle fois exprimé sa volonté de plier bagage à l’intersaison et a réglé ses comptes avec le Bayern ce mardi.

Et si Robert Lewandowski devenait le futur numéro 9 du FC Barcelone ? Président du Barça , Joan Laporta aimerait offrir les services de l’international polonais dès cet été, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, à Xavi Hernandez. Néanmoins, les dirigeants du Bayern refusent catégoriquement de le laisser filer malgré l’annonce fracassante de Lewandowski la semaine dernière en conférence de presse sur son souhait de quitter le Bayern. Ces dernières heures, l’avant-centre du Bayern Munich a reconnu qu’il n’avait reçu qu’une offre du FC Barcelone lors d’un podcast. Pour le podcast en question de Kuba Wojewódzki et Piotr Kędzierski, Robert Lewandowski faisait passer le message suivant lundi soir. « Je veux seulement quitter le Bayern. La loyauté et le respect sont plus importants que le travail. Le mieux est de trouver une solution ensemble. Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour plus d'émotions dans ma vie ». Un nouveau discours qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et qui a obligé Hasan Salihamidzic à monter une nouvelle fois au créneau pour Sport BILD au sujet du feuilleton Robert Lewandowski qui n’en est pas un selon le directeur sportif du Bayern Munich. « Robert Lewandowski m'a appelé aujourd'hui. Nous avons notamment parlé de ses déclarations publiques. J'ai clairement expliqué notre position concernant sa situation contractuelle. Herbert Hainer, Oliver Kahn et moi-même avons commenté à plusieurs reprises son désir de partir, je voudrais donc en rester là ». Également contacté par BILD , le serial buteur du Bayern Munich a souhaité revenir sur ses propos diffusés dans le podcast en question. « C'était un long podcast qui a été enregistré la semaine dernière. Ce n'était pas une réflexion après coup : nous avons parlé pendant une heure et demie, dont quelques minutes de football. C'est ce que je voulais dire par déformer les déclarations ». Par la suite, Robert Lewandowski a littéralement vidé son sac en livrant ses quatre vérités sur sa situation, son souhait de quitter le Bayern Munich et l’intérêt du champion d’Allemagne à le laisser filer.

« J'ai informé le club et dit que j'avais pris la décision de ne pas renouveler. Alors ne parlons plus de mon avenir au Bayern »

« J'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour le Bayern Munich afin de répondre aux attentes de l'équipe et des fans. J'apprécie les fans du Bayern, ils m'ont toujours soutenu. Si je n'étais pas honnête sur ma situation, j'aurais l'impression de ne pas être juste envers les fans. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui, mais j'espère que les fans me comprendront à un moment donné. Si je suis ingrat ? Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas un égoïste. Je sais ce que j'ai eu au Bayern et je l'apprécie beaucoup. Je sais aussi que j'ai fait de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les supporters au cours des huit dernières années » . a dans un premier temps confié Robert Lewandowski à Sport BILD a vant de faire savoir que selon lui, il était temps de « passer à une nouvelle étape ».



Invité à s’exprimer sur son contrat le liant au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski a tenu à mettre les choses au clair sur ses envies d’ailleurs. « Je respecte le Bayern et ses règles. Mais le changement, surtout après une telle période, fait partie de la vie du club et du joueur. J'espère que cela ne passera pas pour de l'égoïsme. J'ai un contrat, mais j'ai essayé de faire comprendre au club ce que je ressens ». Relancé sur son sentiment envers le Bayern Munich et si le club était désormais de l’histoire ancienne pour lui, le Polonais n’a pas omis le fait de faire part de sa discussion avec le comité de direction du Bayern Munich. « J'ai informé le club et dit publiquement que j'avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Alors ne parlons plus de mon avenir au Bayern. Je voulais mettre fin à la spéculation. Si je vais quitter le Bayern Munich cet été ? Je ne sais pas. Il me reste un an de contrat, donc j'ai demandé au club la permission de partir. Je pense que c'est la meilleure solution dans cette situation, d'autant plus que le club peut encore obtenir une rémunération pour moi. J'aurais la possibilité de relever un nouveau défi dans un autre club pendant quelques années encore. C'est mon souhait ».

Robert Lewandowski in @BILD interview with @altobelli13: "I've always tried to do my best for FC Bayern in order to meet the expectations of the team and the fans. I appreciate Bayern fans, they've always supported me." pic.twitter.com/b7xTQzguxL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2022

Robert Lewandowski répond au coup de pression du Bayern !