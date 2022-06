Mercato - Barcelone : Le Bayern répond aux envies de départ de Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Robert Lewandowski estime avoir fait son temps au Bayern Munich. C’est en effet le message qu’il a fait passer à deux reprises ces derniers jours dans la presse tout en ouvrant la porte au FC Barcelone. Pour autant, la direction du Bayern Munich refuse de s’incliner devant les exigences de son buteur, en atteste la déclaration du directeur sportif Hasan Salihamidzic.

Le FC Barcelone en pincerait pour Robert Lewandowski et ferait même du recrutement de l’attaquant du Bayern Munich sa priorité estivale. Cela tombe bien puisque Robert Lewandowski a ouvertement fait part de son souhait d’aller voir ailleurs cet été, à une année de l’expiration de son contrat au Bayern, et de rejoindre le FC Barcelone comme il l’a fait savoir à la presse polonaise ces dernières heures. Lundi, une semaine après la bombe lâchée en conférence de presse par Robert Lewandowski concernant son souhait de mettre un terme à son aventure bavaroise cet été, la piste offensive du FC Barcelone se serait entretenu par téléphone avec Hasan Salihamidzic. C’est en effet ce qu’a affirmé le directeur sportif du Bayern Munich à l’occasion d’une entrevue accordée à Sport BILD ce mardi.

Hasan Salihamidžić spoke to Robert Lewandowski on the phone Monday. Brazzo told @BILD: "Robert Lewandowski called me today. Among other things, we spoke about his public statements. I clearly explained our position regarding his contract situation" [@altobelli13]