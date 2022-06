Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour ce transfert XXL !

Publié le 7 juin 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer sur le plan offensif, le FC Barcelone aurait quelques pistes en tête, notamment celle menant à Raphinha pour succéder à Ousmane Dembélé. Cependant, le club catalan se retrouverait en difficulté sur le plan économique dans le dossier. Mais une nouvelle réunion serait prévue avec Leeds United pour trouver une solution.

Pour le moment, le FC Barcelone ne sait toujours pas ce qu’Ousmane Dembélé fera pour son avenir. En fin de contrat cet été, l’international tricolore ne s’est toujours pas prononcé concernant une éventuelle prolongation. Joan Laporta serait donc en train de prévoir le coup et scruterait le marché des transferts à la recherche d’un successeur à l’ailier de 24 ans. Et depuis plusieurs semaines maintenant, le président blaugrana lorgnerait sur Raphinha, auteur d’une saison satisfaisante avec Leeds United et dont le profil plairait à Xavi. Toutefois, le deuxième de La Liga commencerait à perdre espoir dans le dossier.

Mercato - Barcelone : Rendez-vous au sommet pour le transfert de cet attaquant ! https://t.co/axLkZw5Nip pic.twitter.com/07jQjJX1UM — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

Le Barça et Leeds vont se réunir dans les prochains jours pour discuter du dossier Raphinha