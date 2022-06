Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une énorme révélation sur Luis Campos !

Publié le 7 juin 2022 à 19h15 par Dan Marciano

Malgré son arrivée en tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos n'aurait pas l'intention de délaisser son travail au Celta Vigo. Arrivé en mars dernier en Espagne, le responsable souhaiterait continuer à collaborer avec l'équipe de Liga. Une double-casquette pour le Portugais, qui ne chômera pas cet été.

La signature n'a pas été encore officialisée par le PSG, mais ce ne serait plus qu'une question de jours. Passé par l'AS Monaco ou encore par le LOSC et proche de la famille de Kylian Mbappé, Luis Campos débarque à Paris pour occuper le rôle de conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. Concrètement, il sera en charge du recrutement estival et sera épaulé par son compatriote Antero Henrique. Mais le Portugais pourrait arborer une double-casquette la saison prochaine.

