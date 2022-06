Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reprend un dossier XXL de Leonardo !

Publié le 7 juin 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a déjà commencé à reprendre le flambeau de Leonardo à la direction sportive du PSG, Luis Campos se penche déjà sur le mercato estival du club de la capitale. Et pour apporter du soutien à Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos en défense centrale, il a déjà prévu de faire venir un nouveau profil à ce poste, comme c’était déjà le cas pour Leonardo.

En attendant de savoir à quel moment Mauricio Pochettino sera limogé par le PSG et surtout quelle sera l’identité de son successeur (Zidane ? Galtier ? Motta '), Luis Campos prend ses marques au sein du club de la capitale. Le dirigeant portugais, qui va assurer la succession de Leonardo à la direction sportive, n’a pas encore été officiellement nommé mais a toutefois débuté son travail en interne pour préparer au mieux le mercato estival du PSG. Et il semblerait que l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et du LOSC ait repris en main un dossier déjà amorcé par Leonardo ces derniers mois…

Campos veut apporter de la concurrence en défense

En effet, dans ses colonnes du jour, Le Parisien annonce que Luis Campos, au même titre que l’ancien directeur sportif du PSG, entend amener du sang neuf en défense centrale au cours du mercato estival. Marquinhos ainsi que Presnel Kimpembe ont été jugés trop tendres dans les rendez-vous importants par la direction francilienne cette saison, sans parler du cas Sergio Ramos qui a passé la majeure partie de son temps à l’infirmerie. Campos reprend donc en main ce dossier activé par Leonardo et souhaite faire venir un nouveau défenseur central cet été au PSG pour éventuellement relancer la hiérarchie et ainsi rebooster Marquinhos et Kimpembe, à moins que l’international français ne décide de quitter le PSG avant…

