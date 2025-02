Thierry Henry : DAZN signe sa version low-cost !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison en tant que diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN est sous le feu des critiques. Pour Pierre Ménès, l'une des raisons de la qualité qu'il juge médiocre de la diffusion de la L1, est le manque de consultants majeurs. Le journaliste prend d'ailleurs pour exemple Bafétimbi Gomis, qui commente les rencontres sur DAZN, et rappelle qu'Amazon, précédent diffuseur, avait réussi à frapper un gros coup avec Thierry Henry.

Gomis, la difficile comparaison avec Henry

« Ça manque de consultants. Alors évidemment des consultants c'est cher, mais ça crédibilise un peu. Le diffuseur précédent, Amazon, avait Thierry Henry comme consultant vedette. Malgré l'amour sincère que j'ai pour Bafé Gomis, entre les deux, il y a un écart gigantesque », confie-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de comparer le traitement de la Ligue 1 par DAZN, à celui de la Ligue des champions par Canal+.

«Entre les deux, il y a un écart gigantesque»

« On va encore dire que je cherche à revenir chez Canal, ceux qui me connaissent savent que ce n'est absolument pas le cas, mais quand on voit la couverture de la Coupe d'Europe par rapport à la couverture de la Ligue 1 par DAZN, on est vraiment dans deux mondes différents et avec une classe tellement supérieure... », ajoute Pierre Ménès.